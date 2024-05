Terni, incidente auto-bici in viale Trieste: 77enne in ospedale

Incidente stradale nella prima mattinata di sabato in viale Trieste. L’impatto è stato fra una bicicletta con in sella un cittadino tedesco residente a Terni di 77 anni (M.O.A.S. le iniziali) ed un’autovettura Mercedes condotta da un 52enne ternano (F.F.). Il ciclista è stato soccorso dal 118 e trasportato al vicino ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su