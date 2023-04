Terni: l’era Latini in chiusura. Un costante ‘valzer’ tra revoche, cambi e rimpasti

di S.F.

Trentatré. No, forse trentadue. Magari uno in meno. In ogni caso tanti. C’è una certezza: la consiliatura a guida Leonardo Latini – resterà l’unica a questo punto – si sta per chiudere dopo un’impressionante quantità di ‘cambi maglia’ in consiglio comunale. Se poi ci si aggiungono i siluramenti del primo cittadino tra gli esponenti del suo esecutivo ed il ‘ricambio’ tra i segretari generali il quadro di instabilità è completo. A fine quinquennio i ‘superstiti’ della giunta originaria sono appena quattro su dieci.

La giunta senza pace

Leonardo Latini, Andrea Giuli vicesindaco, Valeria Alessandrini, Sonia Bertocco, Marco Celestino Cecconi, Fabrizio Dominici, Stefano Fatale, Enrico Melasecche, Elena Proietti Trotti e Benedetta Salvati assessori. I dieci membri della giunta iniziale. Poi problemi interni, estromissioni, trasferimenti e rimpasti in serie: alla fine a tagliare il traguardo dei cinque anni saranno solo Latini, Salvati, Fatale e Proietti Trotti. Per tutti gli altri la partita è finita anzitempo per varie ragioni: il titolare a bilancio e partecipate Dominici (come non ricordare il durissimo, immediato scontro con l’allora numero uno di FarmaciaTerni Fausto Sciamanna, a tratti memorabile per i contenuti, e l’idea di realizzare il palasport nell’area dell’ex deposito munizioni a Sabbione), il numero uno al welfare Cecconi e il civico Giuli sono stati ‘revocati’, mentre la collega al personale Bertocco si dimise. Per lei, oltre a qualche problema con Dominici, da ricordare un braccio di ferro niente male con i sindacati sulla revisione dell’organizzazione della macchina amministrativa comunale. La Alessandrini e Melasecche hanno invece trovato ‘poltrone’ più rilevanti a Perugia. Nel corso del tempo sono poi entrati Cristiano Ceccotti, Orlando Masselli, Giovanna Scarcia, Cinzia Fabrizi, Federico Cini, Maurizio Cecconelli, Sara Francescangeli (ora candidata con Stefano Bandecchi) e Leonardo Bordoni (dimissioni per l’avvocato, da quel momento la situazione peggiorerà e non poco per Latini), quest’ultimi due non in grado di terminare l’esperienza avviata per diversi motivi. Un bel po’ di caos.

Chi ha ‘resistito’ in consiglio

In consiglio comunale non è che sia andato meglio, tutt’altro. Sono oltre trenta i cambi di casacca nel quinquennio 2018-2023, con Francesco Pocaforza (da Lega a FdI, in parecchi hanno fatto questo ‘salto’ politico) e Mirko Presciuttini (ha sposato la causa Bandecchi) che di recente hanno annunciato la loro decisione. Basta dare un’occhiata allo schieramento originario per farsi un’idea di come sono andate le cose a palazzo Spada: dei trentadue esponenti eletti nell’estate 2018, a restare al loro posto e con lo stesso partito/movimento sono stati appena in tredici (il 40%). Parliamo del presidente Francesco Maria Ferranti (FI), Devid Maggiora (Lega), Paolo Angeletti (Terni Immagina), Sergio Armillei (Lega), Tiziana De Angelis (Pd), Lucia Dominici (FI), Francesco Filipponi (Pd), Claudio Fiorelli (M5S), Alessandro Gentiletti (Senso Civico), Federico Pasculli (M5S), Valentina Pococacio (M5S), Michele Rossi (Terni Civica) e Luca Simonetti (M5S). Chiaro che nel conteggio sono esclusi coloro che sono passati in giunta nel corso degli anni (Bordoni, Cecconelli, Ceccotti, Francescangeli e Masselli). Da ricordare che Raffaello Federighi (FI all’epoca) è decaduto in avvio di consiliatura per la legge Severino. Nel 2020 c’è stata la ‘riabilitazione’ – ma non per la consiliatura in corso – e ora correrà per Bandecchi. Thomas De Luca si è ‘trasferito’ a Perugia in qualità di consigliere regionale M5S.

Chi ha cambiato maglia

Dei trentadue iniziali ad aver mollato il proprio gruppo di appartenenza sono stati Patrizia Braghiroli (ex M5S), Federico Brizi (ex FI), Paolo Cicchini (ex Lega), Marco Cozza (ex Lega), Emanuele Fiorini (ex Lega), Anna Maria Leonelli (ex Lega), Doriana Musacchi (ex Lega), Valdimiro Orsini (ex Pd, ora a servizio di Masselli), Paola Pincardini (ex Lega), Francesco Pocaforza (ex Lega) e Monia Santini (ex Lega). Giulia Silvani (Lega) ha abdicato nell’agosto 2021. Ulteriori novità hanno interessato anche chi è entrato durante il quinquennio, come ad esempio il già citato Presciuttini. In tutto ciò ad essersi rafforzata in prima battuta è FdI, non a caso ora al comando della coalizione. Latini ne sa qualcosa. Nel partito locale della Meloni c’è già chi teme – sempre che vincano le amministrative – che siano in troppi ad essersi avvicinati al 55enne dipendente della Monte Paschi di Siena ed imprenditore agricolo. Ma questo si vedrà da fine maggio in avanti.

Dipendenti ai minimi. Turnover dirigenti

Sul piano del personale, nel quinquennio Latini – i numeri ufficiali sono contenuti nel Dup e nel piano del fabbisogno – si è registrato una consistente diminuzione dei dipendenti a causa dei numerosi pensionamenti e da un difficoltoso turnover (di mezzo ovviamente c’è anche il dissesto finanziario): al 31 dicembre 2017 erano in 741, mentre al 1° gennaio 2023 ne risultano 617 su una dotazione organica di 681. Significa che il decremento percentuale sfiora il 17%. Il trend proseguirà in questo modo anche nei prossimi anni. Dove invece c’è stato un incremento è il ‘reparto’ dirigenziale (uno dei primi problemi di rilievo nell’estate 2018 per via della situazione creatasi con Stefania Finocchio e Marco Fattore) con gli ingressi di Claudio Bedini, Gioconda Sassi, Grazia Marcucci, Donatella Accardo, Paolo Grigioni, Piero Giorgini, Emanuela De Vincenzi, Cristina Clementi, Emanuela Barbon e Claudio Carbone quest’ultimi andati in ‘fuga’ a stretto giro. Al momento si è sottonumero e si va avanti con gli incarichi ad interim. Per quel che concerne le posizioni di elevata qualificazione (poco più dell’8% rispetto al totale del personale attivo) sono al momento cinquantuno. Chiunque diventerà sindaco si ritroverà a gestire un periodo più che complicato da gestire tra la necessità di spingere per l’attuazione dei progetti Pnrr e la fase conclusiva del dissesto finanziario.

Quattro segretari generali

La generale instabilità ha coinvolto anche i segretari generali. Ben quattro nel corso dei cinque anni, a partire da Giuseppe Aronica, rimasto in carica per pochi mesi con Latini sindaco. Il più longevo è stato Giampaolo Giunta (novembre 2018-settembre 2021), poi spazio a Matteo Sperandeo per appena un anno (è tornato in Campania, a Terni ha avuto anche funzioni di direzione generale) e, a chiudere il cerchio, Noemi Spagna Musso, a palazzo Spada dallo scorso gennaio. Dal tardo pomeriggio di lunedì 29 maggio – consideriamo il ballottaggio – avremo il nome del nuovo sindaco: riuscirà ad avere una ‘squadra’ politica e amministrativa più stabile?