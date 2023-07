Terni: uomo trovato morto nel fiume Nera a Recentino. Ipotesi suicidio

LE RICERCHE DI CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO – FOTO

Tragica scoperta nel corso della notte fra lunedì e martedì a Terni, nelle acque del fiume Nera, altezza diga di Recentino. I carabinieri ed i vigili del fuoco di Terni hanno infatti trovato il corpo senza vita di un 71enne originario del Reatino, residente a Terni nella zona di San Valentino. Le ricerche del pensionato, gravato da problemi di depressione, erano partite qualche ora prima, dopo che la moglie non lo aveva visto rientrare in casa. Le indagini dei militari dell’Arma hanno portato al fondato sospetto che si fosse gettato nel fiume all’altezza della passerella – interessata da lavori di sistemazione – di via del Cassero. Le ricerche sul posto sono andate avanti diverso tempo, fino al ritrovamento del corpo senza vita del 71enne nelle griglie della diga di Recentino. L’accaduto è stato portato all’attenzione del pm Andrea Claudiani per le determinazioni del caso, anche se la dinamica dei fatti sarebbe tragicamente chiara.