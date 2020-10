Sei classi in isolamento alla scuola media ‘A. Vera’ di Amelia: lo ha reso noto mercoledì pomeriggio il sindaco, Laura Pernazza. Il provvedimento è stato assunto dall’istituto in via precauzionale, in applicazione delle norme in vigore, dopo che un’insegnante è risultata positiva al Covid-19. Le famiglie interessate stanno ricevendo una specifica comunicazione, cui seguiranno eventuali aggiornamenti.

SPECIALE COVID – UMBRIAON