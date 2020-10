Umbria, 27 anziani positivi in cinque strutture dedicate

Ottanta operatori sanitari positivi – alla data del 21 ottobre – al Covid in Umbria. È uno dei dati divulgati dal direttore regionale della sanità, Claudio Dario, durante la conferenza stampa che si è tenuta mercoledì a palazzo Donini, per fare il punto sulla risposta del sistema sanitario umbro all’incremento sempre più marcato di contagi. Nell’occasione è stato fatto anche il punto circa le strutture per anziani: sono 27 gli ospiti attualmente positivi in cinque strutture, oltre a 20 operatori.

