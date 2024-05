Novità per gli amanti dei felini nel Ternano. Sabato 1° e domenica 2 giugno ci sarà l’inaugurazione di una nuova ‘casa dei gatti’, un rifugio rilassante per gli amici a quattro zampe: si trova in via Pietro Nenni 8, ad Acquasparta, ed a gestirlo Silvia Dal Bosco. Si tratta di un trasferimento rispetto a quello esistente finora, con aumento di spazio e confort per gli animali. Per info è possibile contattare il 393 8209523.

