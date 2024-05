Arcieri Città di Terni scatenati al 4° ‘Memorial Capelli’: quattro ori e un record

Quattro medaglie d’oro, una d’argento e un record italiano di Lorenzo Gubbini nel compound con una performance da 1.407 punti. Un 4 ‘Memorial Capelli’ di successo per gli Arcieri Città di Terni all’archery training center: l’evento ha visto la partecipazione di cento partecipanti provenienti da tutta Italia, in particolar modo dalla Lombardia (34).

Le medaglie

Quattro gli ori per il team ternano: Gabriele Monaldi (arco olimpico) nella categoria junior maschile con 1.191 punti, Riccardo Gasponi (arco nudo) nella categoria master maschile con 1.221 punti, la squadra del compound senior maschile composta da Gubbini, Filippo Tombesi e Stefano Tombesi con 4.006 punti e l’arco nudo master maschile formata da Gasponi, Centofanti e Panunzi con 2.952 punti. Da segnalare inoltre l’argento di Lorenzo Lucini nell’olimpico ragazzi maschile con 1.309 punti. «Una bella giornata di sport all’insegna dell’amicizia – le parole di Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni -, Marco Capelli era per tutti noi uno di famiglia. Per questo ci ha fatto un grande piacere poter contare su una folta delegazione dalla Lombardia guidata dal presidente del comitato Gianluigi Alberti. Per loro abbiamo organizzato anche un tour turistico per fargli conoscere le bellezze del nostro territorio». «La Lombardia con il ricordo di Marco Capelli e l’amicizia che c’era e c’è con gli Arcieri Città di Terni non poteva non trovarci qui – il commento di Gianluigi Alberti, presidente del comitato Lombardia -, il bello è essere tra amici. Inoltre questo torneo è anche un buon banco di prova per quella che potrebbe essere la Coppa delle Regioni». C’era anche Elena Aletti, moglie di Capelli: «Marco qui aveva un pezzo di cuore. La Lombardia si è legata indissolubilmente a Terni anche nella memoria di Marco che si è sempre sentito a casa quando veniva qua come di fatto ci sentiamo noi». L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Camera di commercio e la Regione.