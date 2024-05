Assalto notturno al negozio di fotografia: bottino ingente

Assalto notturno, e bottino importante, al Fotostore Fratticioli di via Piccolpasso a Perugia. Il fatto è accaduto nella notte fra giovedì e venerdì e a riportarlo è il sito web umbria24.it. Poco prima delle 5 di venerdì mattina, ignoti hanno sfondato il cancello di ingresso e quindi spaccato la vetrata del negozio con la parte posteriore di un suv, lanciato in retromarcia, portando via due sacche piene di materiale tecnico. Il valore stimato del bottino è di circa 80 mila euro. Altre quattro sacche, una delle quali parzialmente riempita, sono state lasciate all’interno dell’esercizio: la banda, composta da più persone e tutte a volto coperto, sarebbe stata messa in fuga da un residente, sceso in strada dopo essere stato svegliato dal boato dell’impatto. Il ‘lavoro’ dei malviventi sarebbe stato complicato anche dall’allarme nebbiogeno scattato durante l’azione. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

