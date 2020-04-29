Covid Umbria, i decessi salgono a 67: lutto a Gubbio

L’ultimo in ordine di tempo ha riguardato mercoledì un’anziana ricoverata all’ospedale di Pantalla

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29 Apr 2020 12:40

Sono diventate sessantasette, alla mattinata di mercoledì 29 aprile, le morti in Umbria legate all’epidemia da Covid-19. L’ultimo decesso in ordine di tempo è avvenuto all’ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla) dove è venuta a mancare una donna di 98 anni residente a Gubbio (Perugia) e ricoverata dallo scorso 19 marzo.

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