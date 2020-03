Covid in Umbria, 969 positivi e 28 decessi

I positivi al Covid-19 in Umbria sono 969, mentre il numero dei decessi sale a 28. Questo il quadro regionale aggiornato alle ore 8 di sabato 28 marzo: le guarigioni accertate salgono invece a 12. Nel complesso sono stati eseguiti 7.028 tamponi. Circa i positivi, rispetto all’aggiornamento precedente il dato è incrementato di 85 unità (+9,62%, trend più contenuto rispetto agli ultimi giorni). I decessi, dalla serata di venerdì alla mattinata di sabato, sono aumentati di altre 4 unità. Una guarigione accertata in più, invece, rispetto ai dati diffusi venerdì mattina.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

PRIMA ‘ZONA ROSSA’ IN UMBRIA: A POZZO (GUALDO CATTANEO)

Clinicamente guariti e decessi

I clinicamente guariti – coloro che ancora devono superare la ‘prova’ del doppio tampone per la conferma della negativizzazione – sono 39, di cui 25 residenti nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni. Dei 28 decessi, 17 sono relativi a persone residenti nella provincia di Perugia e 10 in quella di Terni, 1 è di fuori regione.

UMBRIA ‘A CACCIA’ DI POSITIVI: TEST RAPIDI

Positivi e ricoveri

Tra i 969 pazienti positivi alle ore 8 del 28 marzo, 27 sono di fuori regione, 729 sono residenti nella provincia di Perugia e 213 in provincia di Terni. In totale sono 203 (+8 unità rispetto alle ore 8 di venerdì 27 marzo) le persone ricoverate: 147 residenti in provincia di Perugia e 46 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, quindi 52 in quello di Terni, 30 a Città di Castello, 35 a Pantalla, 6 a Orvieto, 4 a Foligno.In terapia intensiva ci sono 44 pazienti (2 in meno rispetto all’aggiornamento precedente): 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 5 a Città di Castello, 4 nell’ospedale di Orvieto.

MASCHERINE DAL SETTORE MODA, ‘STOP’ ALL’ITALIANA

Osservazioni ed isolamenti

Le persone in osservazione sono 3.083: di queste, 2.411 sono nella provincia di Perugia e 672 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2.840 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 2.142 nella provincia di Perugia e 698 in quella di Terni.

#TERNICELAFA, IL VIDEO DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

FERENTILLO ‘INVASA’ DA 1.500 MASCHERINE

Altro caso ad Allerona

Il sindaco di Allerona, Sauro Basili, ha emesso una nuova ordinanza di isolamento contumaciale dopo la comunicazione della Usl Umbria 2: c’è una nuova positività di un residente. Salgono a due i casi accertati nel piccolo comune dell’orvietano.

SPELLO, SINDACO POSITIVO AL COVID-19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA USL UMBRIA 2: «CE LA FAREMO»

Il gruppo micologico ternano dona e invita

«Il Gruppo micologico ternano ha giustamente interrotto le consuete aperture della sede del mercoledì ormai da circa un mese, una settimana prima che questo fosse reso anche obbligatorio da una opportuna ordinanza comunale. Dobbiamo stare a casa e cerchiamo di farlo tutti nella maniera più responsabile possibile, ringraziando chi, deve continuare a operare per mandare avanti la ‘baracca’, medici, infermieri, ditte delle pulizie, forza pubblica, volontari della protezione civile e delle altre associazioni impegnate, le commesse dei supermercati e tutti gli altri che ci siamo dimenticati. Il direttivo – viene reso noto – ha ritenuto doveroso, nel suo piccolo, contribuire in qualche modo a rendere il lavoro dell’ospedale di Terni più agevole, facendo un versamento nell’apposito conto corrente bancario (dello stesso ospedale, Iban IT17 E030 6914 4051 0000 0300 081) di 1.000 euro. Non sono tanti, ma questo è quello che può fare una associazione come la nostra che vive delle quote da voi versate annualmente, è comunque si una goccia, ma è con tante gocce che si alimentano anche i torrenti e i fiumi. I responsabili dell’ospedale ci hanno ricordato che oggi il problema è anche la scarsità di sangue e ci hanno chiesto di ricordarlo a tutti, e a voi con questa comunicazione; è possibile, prenotandosi, per chi è in grado di farlo telefonando al centro trasfusionale, recarsi poi in ospedale, lungo un percorso protetto per fare una donazione, chi può, soprattutto i giovani dovrebbero farlo, oggi, ma… anche dopo».

CEPLAST, DONAZIONE DA 25 MILA EURO PER L’OSPEDALE DI TERNI

IL MOTOCLUB VVF TERNI IN AIUTO DELL’AISM E DEI MALATI DI SCLEROSI MULTIPLA

La S.c.a.t di Terni dona 128 tute impermeabili per la terapia intensiva

La società S.c.a.t di Terni – società operante in diversi poli industriali del territorio ternano e narnese – e il suo presidente Claudio Speranzoli, attraverso una raccolta fondi interna tra i dipendenti, ha acquistato dalla società Mialaser 128 tute impermeabili da donare alla terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria di Terni. «Un piccolo contributo – fanno sapere dalla società – per sostenere chi sta combattendo questa terribile battaglia contro il coronavirus».

TERNI, OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA IN PRIMA LINEA

Sanità privata e cassa integrazione, sindacati attaccano

«In queste ore stiamo ricevendo – spiegano Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendinit, segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil – richieste di attivazione della cassa integrazione da parte delle strutture della sanità privata dell’Umbria. Non possiamo che esprimere il nostro sconcerto, anche a fronte delle recenti dichiarazioni della presidente Tesei sulla necessaria collaborazione richiesta a queste strutture. Proprio alla presidente facciamo appello, ritenendo che, in questo momento di drammatica emergenza, anche la sanità privata debba fare la propria parte, mettendo a disposizione strutture e personale. Chiediamo pertanto l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto Cura Italia, che prevede la possibilità per il personale sanitario delle strutture private di continuare a prestare la propria opera a sostegno del servizio pubblico, regolamentando il ‘distacco’ ex articolo 30 del Dl 276/03. Al contempo si potrebbero mettere a disposizione dei cittadini gli spazi già attrezzati, ma al momento inutilizzati, delle strutture della sanità privata, per far fronte alle necessità di cura della popolazione umbra».

Anci ed i sindaci colpiti dal virus

Nota di stima, augurio di pronta guarigione e solidarietà da Anci Umbria per Lodovico Baldini e Morendo Landrini, risultati positivi al Covid-19: «Stiamo vivendo un’emergenza epocale, una guerra in cui purtroppo qualcuno è in prima linea più di altri. Tra questi, insieme al personale sanitario, alle forze dell’ordine, agli uomini e alle donne che ancora lavorano, al volontariato e alle associazioni mobilitate, a tutti coloro che stanno combattendo contro questo nemico invisibile, ci sono anche i sindaci e gli amministratori locali. Anche loro chiamati a dare risposte ai cittadini, sempre al loro fianco, in prima linea, pronti a tutelare la salute dei cittadini, il loro bene, la comunità intera. Anci Umbria continuerà la sua azione a supporto dei sindaci e dei comuni umbri, rafforzando ancor più quello spirito di collaborazione che da sempre la contraddistingue».

Articolo in aggiornamento