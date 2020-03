Italia, 29 marzo: 3.851 casi, 756 deceduti

Come ogni giorno, anche domenica 29 marzo intorno alle ore 18, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati del giorno relativi all’emergenza coronavirus in Italia. Con lui il professor Luca Richelli, primario di pneumologia del ‘Gemelli’ di Roma. «Abbiamo un totale di 73.880 positivi con un incremento di 3.851 pazienti. Di questi 3.906 sono in terapia intensiva. Purtroppo oggi registriamo 756 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è di 13.030 persone, rispetto a ieri sono 646 le persone guarite in più». Sabato i positivi erano stati 3.651 (venerdì 4.401), 889 i morti (969 venerdì), i guariti 1.434 contro i 589 del giorno precedente.

La ‘call’ per gli infermieri, chiusa sabato, ha portato a 9.948 domande ricevute dalla Prociv. Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni da cui sono sopraggiunte più domande. Borrelli ha poi precisato che «circolano falsi volantini con intestazione del ministero dell’Interno: se li vedete, avvertite le forze dell’ordine».

Il professor Richelli, pmeumologo, ha spiegato che «i numeri del fine settimana, guardando il più crudo, quello dei deceduti, dicono che ci sono cambiamenti grandi – un trend in diminuzione – nell’ordine del 10/15% al giorno. Segno che il sistema sanitario sta rispondendo. Lo stesso lo vediamo sui ricoverati delle terapie intensive, i reparti che hanno avuto il maggiore impatto. L’incremento oggi è stato di 50 unità: riflettiamo e prendiamolo come un segno di incoraggiamento perché con i nostri comportamenti salviamo delle vite».

Sul fatto che tale trend dipenda da mancanza di posti nelle terapie intensive, Richelli ha detto che «questa non è l’informazione che ho io. E un passaggio da 124 a 50 mi riesce difficile pensare che sia dovuto ad una saturazione delle intensive. Tanto che mi risulta che i posti disponibili siano in incremento. Credo che si stia riuscendo faticosamente a fermare i casi gravi, soprattutto nella popolazione più vulnerabile».

