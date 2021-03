Dose ad un coetaneo: due 15enni denunciati a Terni per spaccio

Due 15enni ternani, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del Nor e del comando stazione di Terni, mercoledì mattina, per il reato di ‘cessione aggravata di sostanza stupefacente’. Controllati in piazza Dante durante un servizio antidroga, sono stati sorpresi dai militari nel cedere una dose di hashish ad un terzo minorenne, loro coetaneo, poi segnalato in prefettura come assuntore. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.

