L’arte invade Avigliano Umbro con ‘Angolo d’artista 2023’

Il Laboratorio del Paesaggio, con la collaborazione dell’associazione commercianti ViviAvigliano e della Pro loco, con il patrocinio del Comune di Avigliano Umbro, della Provincia di Terni e della Regione Umbria, organizza per l’Agosto Aviglianese la manifestazione ‘Angolo d’artista 2023’, un’esposizione di opere d’arte per valorizzare il lavoro e le abilità di artisti locali e non solo. «Un connubio vincente tra arte ed attività commerciali – lo definiscono gli organizzatori -. All’interno dei negozi e dei locali di Avigliano Umbro, dal 4 al 13 agosto, saranno esposti quadri, installazioni, sculture, oggetti, fotografie per far conoscere il lavoro degli artisti, sostenere le attività commerciali e vivacizzare la vita del paese». Esporranno Igor Borozan, Elisabetta Casamassima, i ragazzi di Casa Avigliano, Primarosa Cesarini Sforza, Francesco Contili, Claudia De Fausti, Francesca Gentile, Antonio Giachetti, Costantino Gradilone, Kamila Kerimova, Martina Lattanzi, Paola Margheri, Claudio Marino, Bruno Minelli, Tatiana Morbidi, Luca Mommarelli, Aliona Niculita, Federica Ostili, Maria Letizia Paiolo, Rita Pecci, Italia Pellegrini, Tamara Irene Pierbattisti, Ruslana Prodanchuk, Emanuele Scarano, Isabella Semi, Elisabetta Sinibaldi. Anche quest’anno verrà dato spazio ai bambini con l’esposizione delle opere di giovani artisti nei negozi. Per guidare i curiosi alla ricerca delle opere d’arte è stata predisposta una mappa con indicazione della localizzazione degli artisti nella rete dei 44 negozi e locali di Avigliano Umbro

Arte in biblioteca

«Dopo il successo dello scorso anno, oltre ad una maggiore adesione di espositori e all’immancabile disponibilità dei commercianti, la manifestazione sarà arricchita da una mostra d’arte collaterale, ART(E)gianali saperi’, che verrà inaugurata presso la biblioteca comunale venerdì 4 agosto alle ore 18». In programma un concerto per chitarra di Kevin Scimia, Rufus e il liutaio Marco Venturi. «La mostra ha la doppia finalità di valorizzare lo spazio biblioteca con le opere d’arte e di riavvicinare i cittadini ai libri e al piacere della lettura». Domina lo spazio l’allestimento delle sculture-installazioni dell’artista-architetto Valter Vari che recupera oggetti d’uso della vita rurale, rivisitandone le caratteristiche e le funzioni. Alle sculture di Valter Vari si affiancano le opere di Primarosa Cesarini Sforza, Francesca Gentile, Martina Lattanzi, Oriano Moscetti, Italia Pellegrini, Roberto Rellini Rey e i modelli di Enrico Dorandini, Cesare Salvucci e Umberto Serangeli.