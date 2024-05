Ordini in calo: torna la cassa integrazione all’Alcantara

Ancora nubi sull’Alcantara di Nera Montoro: dal 10 giugno, per 13 settimane, l’azienda attiverà infatti la cassa integrazione per i propri dipendenti. Una decisione presa dall’azienda per far fronte al calo degli ordinativi, che si protrae ormai dal 2023. E che fa seguito alle analoghe attivazioni dell’ammortizzatore sociale avvenute a fine febbraio e poi a fine marzo.

La situazione

È un momento dunque delicato per lo stabilimento di Narni, che negli ultimi mesi del 2023 aveva anche deciso di non rinnovare 32 contratti a termine in scadenza e poi altri 37 a fine marzo. In una riunione tra rsu e management che si è svolta in Confindustria – come riporta il Corriere dell’Umbria – l’azienda ha concesso l’anticipazione della cassa integrazione salvaguardando lo stipendio dei lavoratori il 27 del mese, la 13esima, la 14esima e le ferie dell’anno fiscale in corso, senza così costringere i dipendenti ad attendere le lunghe tempistische dell’Inps. La stessa azienda, che ha come mercato di riferimento quello dell’automotive, prevede comunque una ripresa produttiva a partire da settembre a marzo 2025. Qualora gli ordini dovessero tornare a ‘sorridere’ l’impegno, nelle scorse settimane, era stato quello di riattivare i contratti a termine non rinnovati.