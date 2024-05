Ospedale Terni, via libera per incarichi di alta specializzazione

di S.F.

L’avviso di selezione interna per il conferimento risale allo scorso 30 aprile ed ora c’è l’esito. L’azienda ospedaliera di Terni ha dato il via libera ad un bel po’ di incarichi di alta specializzazione (99 in tutto quelli previsti, più quello aggiunto di aritmologia interventistica) nella giornata di giovedì: per ora sono oltre 75 e per i dirigenti medici coinvolti avranno durata quinquennale.

Medicina ed oncologia

Per il dipartimento di medicina ed accettazione c’è l’incarico Ipas per Elisabetta Atteo, Annalisa Bizzarri, Mizar Cantarini, Marta Casali, Paola Di Gregorio, Silvia Ferialla, Fabio Giovannelli, Roberto Macaluso, Manuela Manciola, Ester Marciano, Francesca Pinoca, Lucilla Girolamo Quondam, Andrea Sanapo, Marialaura Scarcella e Federica Tartamelli. Quindici in tutto. Si prosegue con gli undici per medicina generale e specialistica: via libera per Giulia Alunni, Annarita Cerenzia, Alessandra Di Gianvito, Valentina Di Loreto, Annarita Fiore, Pierluigi Fiore, Fabrizio Rocco Giovanni, Ilenia Grandone, Ilaria Leli, Gabriele Lombardi e Giulia Mirabelli. Spazio poi al dipartimento di chirurgia generale, specialistica ed oncologia: i sette interessati sono Stefano Mazzetti, Vincenzo Napolitano, Angelo Rozzi, Settimio Rozzi, Alessandro Spizzirri e Marina Vinciguerra.

Materno infantile, oncologico e cardio-toraco vascolare

Per il dipartimento materno infantile ci sono Eleonora Candelori, Anna Egidi, Marta Pazzola, Carla Maria Semeraro e Adriano Petrelli. Per l’oncologico gli incarichi di alta specializzazione vanno a Paola Anselmo, Fabio Arcidiacono, Maria Grazia Cacace, Alessandro Di Marzo, Jennifer Foglietta, Simona Francesconi, Debora Luzi e Silvia Sabatini. Si passa poi al cardio-toraco-vascolare con Alessio Arrivi, Laura Bruni, Luigi Carlo Cardini, Sandro Casadei, Giancarlo D’Addario, Paolo Teodosio De Bonis, Stefano Donzelli, Claudio Fiorelli, Francesco Fioriello, Francesco Gentili, Francesco Grasselli, Nicoletta Nicolai, Stefano Pelloni e Stefano Santoprete. Sono quattordici in questo caso.

Neuroscienze, diagnostica e direzione sanitaria

Per quel che concerne il dipartimento di neuroscienze /organi sensoriali incarico per Anna Bartolini, Massimo Bernardini, Pierluigi Granaroli, Andrea Rivaroli, Giuseppe Stipa e Giovannino Zofrea. Capitolo diagnostica: le firme ci sono per Christos Anagnostou, Italo Aprile, Maria Rita Franconi, Sara Bencivenga, Anna Kouleridou, Chiara Montesi, Matteo Nunzi, Antonella Pecci, Giuseppe Scavone e Francesca Viti. Si chiude con lo staff della direzione sanitaria che interessa Michelina Casale e Camilla Mancini. C’è chi ha presentato domanda per accessi vascolari (nefrologia) ma senza avere un requisito. Firmano la dirigente alle risorse umane Maria Bruscolotti e il direttore generale Andrea Casciari.