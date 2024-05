Rimpatriate & reunion: tocca al 5°CP del ‘Cesi’ a 21 anni dal diploma

Ventun anni e non sentirli: sono quelli trascorsi dal diploma della classe 5°C Programmatori dell’ITC ‘Federico Cesi’ di Terni, con la maturità ottenuta nel 2003. In questi giorni c’è stata la rimpatriata e organizzarla non è che sia stato proprio semplice. Ma poi, una volta centrato l’obiettivo, ‘l’orologio’ – ma sarebbe meglio dire il calendario – è tornato a quegli anni, erano gli inizi del duemila, fra battute, ricordi, aneddoti, come se il tempo non fosse passato. Bei momenti che i protagonisti della reunion sono tornati a vivere, con la speranza che capiti ancora e con le stesse emozioni. Erano presenti: Anna, Luca, Arianna, Giada, Marco, Riccardo, Valentina, Andrea, Giulia, Ornella, Federico, Daniele e Simone.

Condividi questo articolo su