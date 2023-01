Stadio-clinica: Ternana di nuovo in pressing sul Comune. Mirino sul decreto 38/2021

di S.F.

La compatibilità della struttura sanitaria relativa all’iter stadio-clinica post conclusione della conferenza di servizi decisoria dello scorso 3 novembre, il decreto 38 del 2021 concretamente efficace dal 1° gennaio 2023 e, in generale, una forma di pressing per far viaggiare il progetto. Da quanto risulta ad umbriaOn sono le principali tematiche contenute in una missiva inviata da via della Bardesca, casa della Ternana, al Comune di Terni. Il tema è sempre lo stesso, d’altronde nelle ultime settimane Stefano Bandecchi – al solito via social – si era già attivato per farsi sentire su questo fronte. Tutto tace invece sul centro sportivo in vocabolo Gioglio con tanto di alienazione ancora da perfezionare.

IL 3 NOVEMBRE IL PROGETTO APPROVATO CON PRESCRIZIONI DECISIVE: KO

STADIO-CLINICA, TUTTI I DOCUMENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – LEGGI

LA DETERMINA DELLA REGIONE UMBRIA – DOCUMENTO (.PDF)

IL DISSENSO DEL COMPARTO SANITÀ – DOCUMENTO (.PDF)

IL PARERE PREVENTIVO DELLA USL 2 SULLA CLINICA – DOCUMENTO (.PDF)

Le vie formali

«Ora è tutto in mano al Comune», aveva più volte detto Bandecchi dopo la nota delibera dell’esecutivo Tesei – deve ancora arrivare l’ok del ministero della Salute, senza quello non si va da nessuna parte – in merito all’assegnazione di posti letto privati convenzionati per il territorio Ternano. Ora a quanto pare si è passati dai video social/interviste ad una più formale lettera in direzione palazzo Spada. Motivo? In sostanza chiedere un’accelerazione nell’iter dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi regionale di novembre. Seppur con un dissenso bello pesante e decisivo, quello relativo alla costruzione della clinica privata da 203 posti complessivi e 100 da convenzionare. Bene, ma quale sarebbe il punto? Che, come noto, per la società di via della Bardesca ora il Comune può attivarsi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria grazie alla delibera del 30 dicembre sulla programmazione regionale. Vale a dire il primo step del famoso percorso che, eventualmente, porterebbe all’accordo contrattuale con la Usl Umbria 2 per i posti. Ma è altra storia.

IL DECRETO 38 DEL 2021 EFFICACE DAL 1° GENNAIO 2023: COSA COMPORTA

21 LUGLIO 2021, LA GIUNTA DELIBERA: INIZIA L’ITER TECNICO

CENTRO SPORTIVO TERNANA, IL DEPOSITO DEL RICORSO DEL 17 OTTOBRE

PAPARELLI: «IRREGOLARITÀ A SCOPI ELETTORALI»

Il decreto 38 del 2021

A fine 2022 umbriaOn aveva scritto dell’effetto concreto del decreto 38 del 2021 a partire dal 1° gennaio, ma nell’ottica del centro sportivo in vocabolo Gioglio. Da quanto si ricostruisce ora la Ternana si basa sulla stessa normativa per far presente al Comune che, in linea teorica, si può procedere alla sottoscrizione della convenzione senza obbligo di gara. Tutto ciò sempre legato al progetto definitivo di stadio-clinica, concessione e realizzazione. Si vedrà se sarà effettivamente così. Una storia destinata a proseguire ancora a lungo: le elezioni amministrative in arrivo aggiungono di certo un elemento interessante – magari anche a livello strategico considerando che Leonardo Latini e Stefano Bandecchi al momento sono ‘competitor’ – per l’evoluzione della partita. Nel contempo a Perugia si intensificano i movimenti.