Sanità Umbria e posti letto: «Meno pubblici e più privati. Irregolarità a scopi elettorali»

Una revisione dei posti letto che è stata «deliberata e quindi pre adottata dalla giunta regionale, ma non vediamo come il ministero della Salute possa approvarla, solo a scopi elettorali». Così i consiglieri regionali del Pd Fabio Paparelli e Simona Meloni, insieme all’ex direttore generale dell’ospedale di Terni ed ex dirigente della direzione regionale salute Gianni Giovannini, oggi responsabile del forum sanità del Pd, ‘bollano’ la delibera dell’esecutivo Tesei datata 30 dicembre 2022.

«Illegittima e contraddittoria»

«In quel documento – ha affermato Paparelli nella conferenza che si è tenuta mercoledì mattina a Terni – si pianifica un incremento dei posti letto in Umbria da 3.237 a 3.280 (+43), di cui 2.903 pubblici (-62) e 377 privati (+105). Tutto ciò non solo contro ciò che la stessa giunta regionale dell’Umbria aveva stabilito il 22 ottobre, ovvero una revisione dei posti in linea con il DM 70 del 2015, ma anche in palese contrasto con la diminuzione dei residenti rispetto al 2015, 50 mila in meno, e più in generale con la pesante situazione debitoria della sanità regionale che vede un ‘rosso’ di 230 milioni di euro».

«Solo scopi elettorali»

Secondo gli esponenti Dem «la giunta regionale riduce i posti letto pubblici, pianifica quelli privati che invece dovrebbero essere residuali e messi a gara, afferma di essersi basata sui dati demografici del 2015 per una supposta indicazione ‘telefonica’ da parte di un non meglio precisato ministero, continua a programmare la sanità infischiandosene del consiglio regionale». Per Paparelli, l’azione ha scopi «elettorali. Basta vedere la tempistica: il 22 ottobre la Regione delibera l’adeguamento del fabbisogno dei posti letto della rete ospedaliera al DM 70 del 2015; il 9 novembre, sei giorni dopo il ‘no’ della conferenza dei servizi al progetto stadio-clinica della Ternana Calcio, la giunta regionale dà mandato alla direzione welfare di rivedere il fabbisogno complessivo. Infine il 30 dicembre arriva la delibera che pre adotta la nuova dotazione di posti letto. Viene da pensare che tutto ciò serva a ‘traghettare’ Terni oltre le elezioni amministrative della prossima primavera. Magari nella speranza che qualcuno ritiri la propria candidatura».