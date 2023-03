Stadio-clinica Terni, verbale d’accordo su prescrizioni. Si resta in attesa del ministero

L’approvazione del verbale di concordamento delle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria, conclusa lo scorso novembre a Perugia. Questo il nuovo passaggio in giunta comunale a Terni relativo al progetto stadio-clinica della Ternana. Certo è che senza l’ok del ministero alla ‘rimodulazione’ – in ballo i 95 posti letto privati da convenzionare nel Ternano – sanitaria deliberata dall’esecutivo Tesei a fine 2022 non si può andare troppo lontano.

Cosa succede

C’è il via libera per il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini di sottoscrivere il verbale – lo firmerà anche Stefano Bandecchi in qualità di presidente della Ternana – e, in questo modo, dar seguito all’attività tecnico-amministrativa per il progetto. «n sostanza – le parole del sindaco Leonardo Latini e della vice Benedetta Salvati – a seguito di una serie di interlocuzioni con la Ternana Calcio, anche il Comune ha riconfermato l’interesse all’intero progetto e siamo andati avanti con un documento concordato e congiunto, attraverso il quale la Ternana Calcio Spa accetta tutte le condizioni e prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi con la Regione Umbria e può così procedere con il progetto complessivo stadio-clinica».

Lo scoglio posti letto

Da palazzo Spada ricordano che l’esecutività del verbale «è vincolata all’effettiva conclusione dell’iter amministrativo susseguente la delibera di giunta regionale 1418 del 30 dicembre 2022, che prevede l’emissione del parere da parte del ministero della Salute, il successivo completamento del percorso amministrativo in capo alla Regione Umbria e alla definitiva adozione ed esecutività dell’atto di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale». Latini e Salvati chiudono affrmando che «proseguiamo in questo iter piuttosto complesso fornendo il nostro contributo come ente locale, nella consapevolezza dell’importanza del progetto e sempre guardando all’interesse pubblico generale, nel rispetto della normativa vigente». Si guarda a Roma.

Parla Anibaldi

Sponda rossoverde è Anibaldi a dare ulteriori delucidazioni: «La delibera dà attuazione alla Cds decisoria che demandava al Comune la valutazione e definizione delle prescrizioni emerse, necessaria per la definitiva sottoscrizione del contratto (la bozza di convenzione, parte del progetto definitivo, non ha avuto nessuna prescrizione). Sostanzialmente – specifica il project manager del progetto – si è convenuto come recepirle tutte, compreso il piano dei fabbisogni del piano sanitario preadottato dalla giunta regionale. Nel momento che arrivi il nullaosta ministeriale e la conseguente adozione regionale si può procedere alla sottoscrizione del contratto per la progettazione, esecutiva, costruzione e gestione in condizioni di equilibrio economico finanziario del nuovo stadio e della clinica».