Terni: al PalaSì ‘visita’ di Arianna Meloni (FdI) – Fotogallery

Un venerdì pomeriggio ‘ternano’ per Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. La 48enne romana è stata protagonista dell’evento organizzato al PalaSì dall’associazione ‘Orizzonti’ con la partecipazione di amministratori locali e regionali della provincia, nonché di dirigenti locali del partito e del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Al centro dell’attenzione le tematiche che riguardano il rapporto tra Italia ed Europa, nonché le politiche da mettere in campo per territorio e identità. «Un partito che ha bisogno di sfide e ora l’obiettivo è eleggere Marco Squarta al parlamento europeo. Dobbiamo portare questa Europa ad essere realista», alcuni dei passaggi durante l’evento. «Un onore gareggiare a questa competizione, l’ho fatto in primis per una persona, Giorgia Meloni. Credo meriti consenso», le parole di Squarta. Di seguito le immagini dell’iniziativa.

