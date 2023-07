Terni: chiusa casa di riposo ‘abusiva’ con 12 anziani. Sequestrati 36 chili di alimenti

Operazione congiunta dei carabinieri del Nas di Perugia e della polizia Locale di Terni sul fronte dell’assistenza e cura alle persone anziane. A seguito del lavoro condotto dalle forze dell’ordine, una casa di riposo di Terni – situata nella parte alta di borgo Rivo – è stata chiusa con ordinanza del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Le operazioni sono state eseguite fra le giornate di giovedì e venerdì.

Perchè ‘abusiva’

All’interno della struttura erano presenti dodici anziani – undici donne e un uomo – ma l’attività non era stata comunicata dalla titolare alle autorità di pubblica sicurezza e pertanto è risultata priva di qualsiasi autorizzazione. La donna, che aveva preso in affitto l’edificio dai proprietari, organizzandovi l’attività residenziale, è stata denuciata a piede libero alla procura della Repubblica di Terni. Scattata anche una sanzione amministrativa per il mancato rispetto del Testo unico sulle leggi sanitarie della Regione Umbria. Secondo quanto appreso, i militari del Nucleo per la tutela della salute pubblica, nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, hanno anche sottoposto a blocco sanitario 36 chilogrammi di prodotti vari – si tratta di derrate alimentari – scaduti o congelati e quindi privi di tracciabilità.

Lo sgombero

L’ordinanza sindacale sancisce lo sgombero di tutti gli anziani entro 7 giorni da giovedì 20 luglio e, in questo senso, la polizia Locale di Terni si è attivata contattando subito i familiari delle persone ospitate per procedere quanto prima al trasferimento. Secondo quanto appreso, gli ospiti della struttura residenziale erano tutti in buone condizioni di salute, senza particolari problematiche, e le criticità – oltre agli aspetti autorizzativi – avrebbero riguardato anche le dimensioni e le condizioni igienico sanitarie di alcuni spazi. La struttura si articola su tre piani: un primo piano e un piano terra – dove sono presenti anche le camere – ed un piano seminterrato.