Terni: frontale in via Ippocrate. Donna finisce in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in via Ippocrate a Terni, all’altezza del comando stazione dei carabinieri. L’impatto, frontale, è stato fra una Fiat Panda condotta da un uomo di 49 anni (M.D. le sue iniziali), che procedeva in direzione Larviano, ed una Ford Ka che, condotta dalla 76enne S.A., procedeva verso il centro. In seguito all’urto la Ford Ka è andata a collidere con un’altra autovettura – una Volkswagen Touran – ferma in sosta lungo la strada e senza nessuno a bordo. In ospedale c’è finita la 76enne, dolorante in particolare ad un braccio ma cosciente. Illeso il conducente della Panda. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Intervenuti anche gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

