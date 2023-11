Terni: Patrizia Cavalli e le sue poesie rivivono nel docufilm. Evento il 5 dicembre al Cityplex

Una grande poetessa, Patrizia Cavalli, tra le maggiori del secondo ‘900, si racconta a suo modo, quello ironico, quotidiano, trasognato e disincantato, ma anche profondo e originale, che ha caratterizzato i suoi libri di versi, tra i più amati e venduti della poesia contemporanea. Il docu-film sulla scrittrice di Todi, con la regia di Annalena Benini e Francesco Piccolo, sbarca al Cityplex Politeama di Terni in un’unica proiezione prevista per il 5 dicembre alle ore 18. L’evento, organizzato da Andrea Giuli, vedrà la presenza di Annalena Benini, giornalista, scrittrice, co-autrice del film e direttrice del Salone del Libro di Torino e di Diana Tejera, musicista e autrice della colonna sonora. Il titolo del film, ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ è anche quello del primo libro della Cavalli, uscito per Einaudi nel 1974 e subito rivelatosi un caso letterario. La poetessa fu scoperta e lanciata da Elsa Morante, di cui fu molto amica. Autrice poco prolifica, ha pubblicato una decina di libri di poesia, alcuni memorabili, ed un solo volume di narrativa. Ha tradotto da Molière e Shakespeare. Protagonista di straordinarie performance e reading dal vivo, Patrizia Cavalli è stata più volte a Terni invitata dall’associazione Gutenberg. È morta a 75 anni nel giugno 2022, dopo una lunga malattia.

Condividi questo articolo su