Terni si colora con il Pride transfemminista – Fotogallery

Sabato pomeriggio a Terni è andato in scena il Pride transfemminista, organizzato dall’associazione ‘Esedomani Terni lgbtqia+’ insieme ad altre associazioni e organizzazioni del territorio. «Un evento – hanno spiegato – nato dalla necessità improrogabile di combattere e denunciare la violenza e il sopruso radicati nel nostro mondo e la sua causa: il patriarcato. Siamo l’alternativa ad un sistema tiranno e cannibale che continua a nutrirsi di violenza e di dolore, creando conflitti, guerre, solitudini e discriminazioni che colpiscono le diverse specificità che compongono la nostra comunità, e in special modo le donne, le persone LGBTQIA+, gli extracomunitari, le persone con disabilità e altre condizioni personali sfavorevoli. Noi ci proclamiamo a favore di nuovo modo di vita, fatto di comprensione, dialogo, solidarietà e amore fra tutti gli esseri viventi. Terni è una città martoriata e violentata dal sistema individualista e patriarcale che specialmente negli ultimi anni ha fatto scempio del meglio che questo territorio poteva offrire. Le sue istituzioni spesso sono state ostaggio di gente inadeguata e impreparata, interessata più al potere e ai suoi privilegi che al bene comune. Terni è il luogo perfetto sia per sperimentare un microcosmo che è l’esempio più lampante dei danni inferti dal patriarcato sul mondo, sia per dimostrare che il cambiamento può avvenire ovunque e in qualsiasi momento».

