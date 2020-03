Covid, Terni: non ce l’ha fatta il paziente di Bergamo

Primo lutto ad Umbertide legato all’emergenza coronavirus. «Con profondo dolore – afferma il sindaco Luca Carizia in una nota – comunichiamo che questa mattina (martedì, ndR) siamo stati informati del primo decesso per coronavirus nel nostro comune. Si tratta di una persona di 91 anni ricoverata in una struttura sanitaria – l’ospedale della Media Valle del Tevere, Pantalla – che purtroppo non ce l’ha fatta. L’amministrazione comunale tutta si stringe intorno ai familiari del nostro concittadino ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze. Il minuto di silenzio che si svolgerà oggi alle ore 12 in memoria delle vittime di questa terribile pandemia, sarà ancora più doloroso per la nostra comunità e invito tutti voi a rispettarlo, all’interno delle vostre case, per onorare collettivamente la memoria del nostro concittadino».

Il bilancio: 37 vittime

Non si tratta purtroppo dell’unico decesso legato al Covid-19 avvenuto fra lunedì e pomeriggio e la nottata seguente. In totale, alle ore 8 di martedì 31 marzo, sono venute a mancare 37 persone: 22 residenti in provincia di Perugia, 12 in quella di Terni e 3 residenti fuori regione ma ricoverate negli ospedali umbri.

A Terni due decessi: c’è anche il paziente di Bergamo



Al ‘Santa Maria’ di Terni – informa l’azienda ospedaliera – fra il pomeriggio di lunedì e la prima mattinata di martedì sono morte due persone. Il primo è un uomo di 81 anni residente a Giano dell’Umbria (Perugia): era affetto da patologie pregresse e dal 21 marzo era ricoverato al Mar (malattie apparato respiratorio/pneumologia) nell’area Covid. Il secondo decesso riguarda il 77enne della provincia di Bergamo che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con trasporto in biocontenimento tramite elicottero, era stato trasferito a Terni dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Giunto in condizioni critiche con una grave insufficienza respiratoria, è deceduto nel reparto di rianimazione di Terni poco prima della mezzanotte.

83enne di Viterbo muore a Perugia

A Perugia, comunica l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera, un uomo di 83 anni della provincia di Viterbo è deceduto nella notte fra lunedì e martedì. Era ricoverato nella struttura Covid-19 dal 18 marzo.

