Coronavirus Umbria, lutto ad Umbertide

Primo lutto ad Umbertide legato all’emergenza coronavirus. «Con profondo dolore – afferma il sindaco Luca Carizia in una nota – comunichiamo che questa mattina (martedì, ndR) siamo stati informati del primo decesso per coronavirus nel nostro comune. Si tratta di una persona di 91 anni ricoverata in una struttura sanitaria che purtroppo non ce l’ha fatta. L’amministrazione comunale tutta si stringe intorno ai familiari del nostro concittadino ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze. Il minuto di silenzio che si svolgerà oggi alle ore 12 in memoria delle vittime di questa terribile pandemia, sarà ancora più doloroso per la nostra comunità e invito tutti voi a rispettarlo, all’interno delle vostre case, per onorare collettivamente la memoria del nostro concittadino».

Bilancio destinato a salire

Non si tratta purtroppo dell’unico decesso legato al Covid-19 avvenuto fra lunedì e pomeriggio e la nottata seguente: un bilancio, quello umbro, destinato ad appesantirsi con le comunicazioni ufficiali che la Regione Umbria e le strutture sanitarie di riferimento invieranno nel corso della mattinata di martedì. Solo al ‘Santa Maria’ di Terni si registrano purtroppo due ulteriori morti legate all’epidemia.

