Covid in Umbria, 7 positivi e 78 guariti

Alle ore 8 di giovedì 16 aprile 1.329 persone in Umbria (+7 rispetto al precedente aggiornamento) sono risultate positive al virus Covid-19 – numero che include anche guariti e deceduti – mentre gli attualmente positivi sono 826 (-72 rispetto a mercoledì mattina). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.228 tamponi (1.302 il giorno precedente), numero relativamente elevato. I guariti ‘ufficiali’ sono 448 (+78), i clinicamente guariti 290 (-26).

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID, LE VITTIME IN UMBRIA SALGONO A 57

Ricoveri e isolamenti

Dei 1.329 pazienti positivi, attualmente sono ricoverati in 149 (-10 rispetto a mercoledì mattina); di questi 33 (-4) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.905 (-91). Sempre alla stessa data risultano 9.838 (+484) persone uscite dall’isolamento.

OSPEDALE PERUGIA: «ABBIAMO LAVORATO IN UN CLIMA DI GUERRA»

COVID UMBRIA, MAPPA COMUNE PER COMUNE AL 15 APRILE

Cna Umbria: «Le imprese chiedono di tornare a lavorare»

«In Umbria, pur se tra mille difficoltà, il contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus è stato gestito nel migliore dei modi. Ma adesso è indispensabile la costituzione di un tavolo regionale per coordinare l’avvio della fase 2, quella della riapertura delle attività imprenditoriali» La richiesta arriva da Roberto Giannangeli, direttore di Cna Umbria: «Il tavolo è necessario per condividere le linee guida sulla sicurezza sanitaria già adottate e sottoscritte dalle parti sociali il 14 e il 24 marzo scorsi, dalle quali poi discendono i protocolli aziendali che vanno implementati dalle imprese. Non è escluso che a queste linee guida nei prossimi giorni se ne aggiungano altre, viste le commissioni costituite allo scopo a livello nazionale. Perciò è ancora più necessario che si vada a istituire un tavolo regionale per assicurare che la riapertura delle imprese avvenga in sicurezza. A un mese esatto dal lockdown imposto dal Governo per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus – prosegue Giannangeli – la riapertura delle attività rappresenterebbe la miglior garanzia per sconfiggere la paura che si è insinuata in ognuno di noi, paura che ormai non riguarda più solo il timore di ammalarsi, ma anche quella per il futuro che ci attende e la preoccupazione di perdere gli attuali livelli di benessere. C’è la necessità impellente di riprendere le attività manifatturiere perché i mercati in cui operano le imprese non sono più disposti ad aspettare. Proseguire oltre significherebbe perdere clienti e commesse e uscire dalle catene di produzione, anche globali, faticosamente conquistate al prezzo di copiosi investimenti, sacrifici, innovazione. Lo stesso dicasi nel mercato locale di riferimento per le imprese di costruzioni: la primavera/estate, infatti, è il periodo in cui si concentrano i lavori di costruzione e riqualificazione edilizia e che producono la maggior parte del fatturato annuo del settore edile. Infine – aggiunge il direttore di Cna Umbria – insistiamo anche sui servizi alla persona perché oggi assistiamo al dilagare dell’abusivismo. Bisogna trovare soluzioni condivise al più presto».

COVID, L’AIFA DÀ IL VIA LIBERA AL FARMACO ‘PERUGINO’

Anmig Umbria dona mille euro

Il comitato regionale Anmig Umbria, l’associazione nazionale mutilati e invalidi di fuerra e fondazione che comprende le sezioni di Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gualdo, Gubbio, Perugia, Orvieto, Terni e Todi, ha deliberato l’erogazione di un contributo di mille euro a favore della Protezione civile dell’Umbria per sostenere le strutture sanitarie regionali, con particolare riferimento a medici, infermieri, oss e tutto il personale, nella lotta al coronavirus. In campo il presidente regionale Remo Gasperini e i presidenti delle sezioni Adriano Tofi (Assisi), Marco Capacciola (Castiglione del Lago), Paolo Berretti (Città di Castello), Fiorella Agneletti (Foligno), Valentino Venturi (Gualdo), Aldo Vispi (Gubbio), Rita Bacoccoli (Perugia), Maurizio Stollo (Orvieto), Andrea Corvi (Terni), Paolo Ferracchiati (Todi).

COVID-19, SE NE VA LUIS SEPÚLVEDA

Al via la distribuzione di FFP3 a Calvi dell’Umbria

A Calvi dell’Umbria si useranno mascherine FFP3. Lo ha annunciato il sindaco, Guido Grillini che mercoledì ha fatto partire la distribuzione dei dispositivi a tutte le famiglie. Le operazioni andranno avanti per due/tre giorni, «il tempo necessario – spiega il sindaco – per rifornire tutte le famiglie di Calvi partendo dalle frazioni e arrivando fino al centro storico. Siamo riusciti a reperire le mascherine di qualità superiore in un mercato al momento non semplice. L’intento in questa prima fase è quello di assicurare la fornitura di mascherine ad ogni nucleo familiare per permettere l’uscita di casa ad almeno un componente della stessa, per fare la spesa o per sbrigare altre necessità impellenti, in situazione di buona protezione».

Lavoratori dell’Agenzia delle entrate donano 6.600 euro

Continua a crescere la solidarietà tra lavoratrici e lavoratori nell’emergenza coronavirus: le organizzazioni sindacali hanno raccolto 6.600 euro tra il personale dell’Agenzia delle entrate dell’Umbria, cifra che è stata donata all’ospedale di Perugia e alla Usl Umbria 2. Sono stati 119 i lavoratori, di tutte le sedi delle direzioni provinciali di Perugia e Terni, che hanno dato il proprio contributo. «Con questo gesto – spiegano in una nota i sindacati promotori, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Confsal-Salfi e Flp – abbiamo voluto manifestare stima e vicinanza a tutti gli operatori sanitari per il loro rilevante sforzo quotidiano. Come lavoratori pubblici siamo orgogliosi dello straordinario lavoro compiuto ogni giorno da medici e infermieri e consapevoli della straordinaria ricchezza che il nostro sistema sanitario universale rappresenta».

Articolo in aggiornamento