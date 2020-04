Covid, Terni: tre alloggi per i senzatetto

di S.F.

Tre alloggi da 64, 52 e 62 metri quadrati tra via XX Settembre e via della Fiera. Sono quelli messi a disposizione dall’Ater Umbria per ospitare persone senza fissa dimora a Terni: l’azienda proprietaria e il Comune hanno trovato la quadra per un protocollo operativo utile alla gestione. La questione è legata alla pandemia in corso.

La scadenza e le condizioni

Alla base del ‘patto’ c’è la necessità di trovare una sistemazione temporanea per coloro che sono più esposti – in questo caso i senzatetto – all’emergenza sanitaria per covid-19. Sono stati effettuati una serie di sopralluoghi e alla fine sono stati individuati tre appartamenti: l’Ater li metterà a disposizione a titolo gratuito fino al 30 giugno. E in cambio? Esonero della manutenzione degli alloggi per questi due mesi e mezzo nonché – in caso di proroga – il pagamento da parte di palazzo Spada dei canoni di locazione. Insomma, se non si rispetta la scadenza originaria andrà tutto a carico dell’amministrazione. Sono le dirigenti Cristina Clementi e Annamaria Oddi (responsabile del servizio affari generali Ater) ad aver sottoscritto il protocollo.