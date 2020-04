Terni, il cuore di Matilde è ‘nazionale’

Dopo l’eco per il bel gesto, passarella televisiva importante per la piccola Matilde Ferentilli, l’11enne ternana che ha donato il suo salvadanaio – con dentro 200 euro – all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in piena emergenza coronavirus. Giovedì pomeriggio, insieme al padre Filippo, si è collegata in diretta con ‘Pomeriggio Cinque’, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. Matilde, il cui gesto è stato seguito da quelli di altri giovanissimi di Terni e non solo, con un’ondata di solidarietà di quelle che alimentano la speranza anche nelle future generazioni, ha spiegato di avere il salvadanaio da tempo e di averlo consegnato ‘allo zio Stefano’ (Stefano Donzelli, cardiologo del ‘Santa Maria’, ndR) per aiutare l’ospedale. Per Matilde – che ha inaugurato già un nuovo salvadanaio con 50 centesimi – i complimenti della D’Urso e un riconoscimento meritato su scala nazionale.

