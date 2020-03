Covid Umbria: 710 casi, 3 nuove guarigioni

I casi di contagio salgono oltre quota 700, ma ci sono anche 3 nuove guarigioni. Questo l’aggiornamento per il Covid-19 in Umbria alle ore 8 di mercoledì 25 marzo.

Contagi e ricoveri

Dei 710 pazienti positivi (incremento di 62 unità rispetto al precedente aggiornamento), 24 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 523 e 163 in quella di Terni. Sono ricoverati in 167: 129 sono residenti nella provincia di Perugia e 28 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 70, 40 al ‘Santa Maria’ di Terni, 23 a Città di Castello, 25 a Pantalla, 1 a Spoleto. Dei 167 ricoverati, 44 sono in terapia intensiva con incremento di 1 paziente rispetto al precedente aggiornamento: 21 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 1 a Pantalla. Nel complesso, rispetto ai 71 casi in più (+12,3%) registrati fra lunedì e martedì, l’incremento di 62 unità (+9,57%) alle ore 8 del 25 marzo rappresenta un piccolo rallentamento della crescita. La speranza è che abbia ulteriori e ancora più significativi sèguiti.

Osservazione e isolamento fiduciario

Le persone in osservazione sono 2.856: di queste, 2.164 sono nella provincia di Perugia e 692 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2.254 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1.675 nella provincia di Perugia e 579 in quella di Terni. Sono stati eseguiti 4.707 tamponi. Per quel che concerne le guarigioni sono 8 in totale, 3 in più del precedente aggiornamento: 5 di persone residenti in provincia di Perugia e 3 in quella di Terni.

Novità a Narni. Arrone, nuovo caso



Rimane aperto telefonicamente il Centro antiviolenza donne insieme di Narni-Amelia che, a causa del coronavirus, ha dovuto chiudere la sede e i ricevimenti fisici delle donne in difficoltà: i numeri telefonici a cui rivolgersi sono il fisso 0744240845, attivo 24 ore su 24, e il cellulare 3346042156, contattabile anche via SMS. Inoltre «per tutte le emergenze ci si può rivolgere al numero nazionale antiviolenza 1522, al numero verde regionale Umbria 800 86 1126 e alle forze dell’ordine. Il nostro obiettivo e la nostra funzione rimane attiva, sempre al fianco delle donne che subiscono violenza». Novità anche per il consiglio comunale che, giocoforza, si terrà in videoconferenza: la decisione è stata formalizzata da un decreto del presidente Giovanni Rubini. Ad Arrone il sindaco Fabio Di Gioia rende nota una nuova positività: «Ci tengo a precisare che questo è il terzo caso presente nel nostro comune. Non è collegato ai due precedenti ma analogamente ad essi è stato contratto fuori Regione con ogni probabilità nella fase immediatamente precedente le restrizioni imposte».

I sindacati: «Non dimeticatevi dei somministrati»

I sindacati: «Non dimeticatevi dei somministrati»Fanno sentire la voce dei lavoratori somministrati – spesso in prima linea nell’emergenza, come chi ritira i rifiuti o risponde al numero verde Covid della Regione – Felsa Cisl Umbria, Nidil Cgil di Perugia e Terni e Uiltemp Umbria, «seriemante preoccupate» per i lavoratori con contratti in scadenza. «Lavoratori e lavoratrici che già prima di questa emergenza – scrivono – combattevano la loro battaglia con il precariato e che in questo momento di incertezze, con un contratto a tempo determinato, sono più che mai a rischio, visto le chiusure o le riduzioni di molte aziende». I sindacati sottolineano che «in tutti gli ammortizzatori sociali non è prevista la proroga di questi contratti, con la certezza di uscire dal mercato del lavoro e con il rischio di non poter accedere alla Naspi (disoccupazione) in quanto necessitano di 13 settimane lavorative e non sempre maturati. Inoltre alla ripresa delle attività si avrebbe un problema con le novazioni contrattuali sullo stesso utilizzatore di questi lavoratori legata al decreto dignità e alla necessità di apporre una causale, che ne impedirebbe di fatto la riassunzione». Per questo le tre organizzazioni di comparto chedono alle aziende e alla politica «di non lasciare nel dimenticatoio una fetta importante della forza lavoro che rischia di rimanere a casa tutelata solo in parte dal decreto Cura Italia».

Terni, cambia disciplinare gara smaltimento percolato discarica Valle

Tra gli effetti del Covid-19 c’è anche quello legato alle gare attualmente in essere, come ad esempio l’iter per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica di vocabolo Valle (base 640 mila 843 euro): «In via precauzionale si dispone che il sopralluogo relativo alla procedura non è da ritenersi obbligatorio, non comporta pertanto l’esclusione dei partecipanti né potrà dare adito ad eventuali contestazioni da parte degli operatori economici in seguito all’aggiudicazione».

Articolo in aggiornamento