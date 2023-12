Narni: 87enne si toglie la vita dal ponte d’Augusto

Tragico Santo Stefano in quel di Narni: un uomo di 87 anni è stato trovato senza vita martedì mattina sotto il ponte d’Augusto dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, medico in pensione e molto conosciuto. I carabinieri del comando stazione di Narni Scalo hanno immediatamente avviato gli accertamenti sull’accaduto: secondo quanto ricostruito, l’87enne, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi del ponte, si sarebbe gettato nel vuoto. Un drammatico gesto volontario, tanto che l’autorità giudiziaria di Terni ha inteso restituire la salma ai familiari per il rito funebre, senza disporre ulteriori accertamenti di carattere medico-legale.

