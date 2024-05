Scatta la Coppa Umbra 2024 del subbuteo

Tutto pronto per l’edizione 2024 per la Coppa Umbra 2024 del subbuteo tradizionale. Sabato 25 maggio la partenza nella sede di Ferro di Cavallo in collaborazione con la Fisct e Opes: tra i principali protagonisti ci saranno il campione italiano in carica Cesare Santanicchia, il finalista regionale Stefano Flamini, Giuseppe Gatti e Stefano Cruciani da Foligno, i ternani Alessandro Arca, Marco Perotti, Simone Perotti e Francesco Mattiangeli. Ci saranno anche giocatori di fuori regione (Lazio e Campania) per un totale di sedici partecipanti.

