Si è perso mentre cercava funghi in zona San Marco di Gubbio e dalle 18.20 di sabato pomeriggio è scattata la ricerca. Con lieto fine: l’anziano è stato tratto in salvo – era in buone condizioni di salute – alle 21.30 grazie alle indicazioni fornite telefonicamente ai vigili del fuoco, entrati in azione con Tas (servizio topografia applicata al soccorso) e unità di comando locale. Con il 115 sono intervenuti anche i carabinieri, numerosi volontari e conoscenti.

