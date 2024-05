Terni: una serata dedicata alla Spagna fra cucina e flamenco

Il clima e le atmosfere spagnole trovano casa a Terni che, grazie al conservatorio ‘Briccialdi’, è diventata un centro di studio del flamenco, riconosciuto a livello internazionale con la cattedra di chitarra flamenca, unica in Italia. Anche per questo ‘La Fenice’, storico locale di via Oberdan, ha voluto dedicare una serata alla Spagna, di carattere culinario e artistico. Da un lato la cucina, basata su paella e sangria, dall’altro l’arte con lo spettacolo di flamenco che vedrà in scena i chitarristi Federico Pietroni e Pablo Cocci che si esibiranno con la ballerina Anna Sinelschikova. L’evento si terrà venerdì 24 maggio a partire dalle ore 19.30.

