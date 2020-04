Terni, vaccinazioni sospese: la lista

di Federica Liberotti

«Martedì mattina ho portato mio figlio al distretto Tacito di via Annio Floriano perché avrebbe dovuto essere sottoposto al vaccino contro il papilloma virus, stando almeno ad una comunicazione ricevuta dalla Usl tempo fa, con tanto di data e orario. Ma una volta arrivati lì un’infermiera ci ha detto che le vaccinazioni, secondo una disposizione della Regione, sono sospese. Mi chiedo: non potevano avvertirci prima, piuttosto che farci spostare inutilmente in un periodo così delicato?»: la segnalazione arriva dalla mamma di un 12enne di Terni, che non nasconde il proprio disappunto per il viaggio fatto a vuoto, in una fase in cui gli spostamenti dovrebbero essere ridotti al minimo, soprattutto verso locali sanitari.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La spiegazione dell’Usl

«Ci dispiace per il disguido – risponde Gianluca Rossi, responsabile del centro di salute Tacito-Valnerina dell’Usl Umbria 2 -, ma la comunicazione della sospensione viene inviata dall’azienda sanitaria solo a chi si deve sottoporre a vaccini obbligatori. In genere è preferibile fare una telefonata per avere conferma dell’appuntamento». A causa dell’emergenza covid-19, nello specifico, sono sospese le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, polio, morbillo, parotire e rosolia (6 anni), Hpv 1 e 2 dose (11 anni), difterite, tetano, pertosse, polio (16 anni). Per informazioni relative al distretto 1 Tacito di Terni ci si può rivolgere ai numeri 0744.204657 (prelievi-assistenza domiciliare), 0744.204665 (Cup) oppure al numero verde regionale 800.63.63.63.