Covid Umbria, muore donna di Giove

Salgono a 54 le vittime legate all’emergenza coronavirus in Umbria. L’ultima in ordine di tempo è una donna residente a Giove (Terni), il cui territorio è attualmente ‘zona rossa’ su decisione della Regione Umbria. A dare la triste notizia, nella serata di martedì, è stato il sindaco Alvaro Parca. “Oggi – riferisce il primo cittadino – dobbiamo purtroppo registrare il primo decesso da coronavirus. La signora Constantina Gurgu (conosciuta da tutti come ‘Titina’, ndR) non è infatti riuscita a superare l’attacco del virus e si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi (martedì, ndR). Aveva 64 anni. Ritengo di interpretare la tristezza della nostra comunità rivolgendo le più sincere condoglianze alla figlia ed alla famiglia. Questo lutto – aggiunge Parca – toglie rilievo al fatto positivo che da due giorni non si sono accertati casi di positività al virus, nonostante i numerosi tamponi prelevati e ci impone di stare più in guardia che mai“.

Cordoglio a Città di Castello

Prima di lei, nella giornata di lunedì, aveva perso la vita un 59enne di Città di Castello (Perugia), ricoverato dal 19 marzo all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla. Da quasi una settimana – l’ultimo era avvenuto nella notte fra l’8 e il 9 aprile – non si registravano decessi sul territorio regionale legati al Covid-19.

