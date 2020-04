Italia, 14 aprile: nuovi casi diminuiscono

Quotidiana conferenza stampa – quella di martedì 13 aprile – da parte della Protezione civile nazionale per analizzare l’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Con il capo dipartimento Angelo Borrelli, il professor Massimo Antonelli (direttore dipartimento rianimazione policlinico ‘Gemelli’). «I casi attuali di coronavirus – ha detto Borrelli – sono 104.291 con un incremento di 675 unità rispetto a ieri (lunedì erano 1.363, ndR). Dall’inizio dell’emergenza registriamo 162.488 casi di Covid-19 (numero che comprende positivi, guariti e deceduti, ndR) ed oggi l’aumento è stato di 2.972 unità (3.153 lunedì, ndR). I guariti sono 37.130, ovvero 1.695 in più rispetto a ieri (lunedì l’incremento era stato di 1.224 unità, ndR). Scendono ancora i ricoveri in intensiva: sono attualmente 3.186, 74 meno di ieri. Purtroppo registriamo 602 decessi (566 lunedì, ndR)».

