Terni, gli scacchi per superare l’emergenza

Un torneo di scacchi online fra gli studenti delle scuole di Terni in tempo di coronavirus: l’idea lanciata da Andrea De Angelis, presidente della Consulta studentesca della provincia di Terni, scacchista per passione, è stata subito raccolta dalla stessa Consulta e da un docente, delegato anche di un’associazione di gentori. Ed ora punta a crescere: «Desideriamo estendere l’iniziativa – spiega Andrea – a tutte le scuole superiori d’Italia. Per questo ho il piacere di comunicare che, in soli due giorni, abbiamo già raggiunto il ragguardevole numero di 60 studenti locali interessati a partecipare, oltre 3 contatti giunti rispettivamente da Massa-Carrara, Rovigo e Verbano-Cusio-Ossola. Puntiamo a replicare il nostro ‘esperimento’ in altre province della penisola». Il primo obiettivo resta quello di ‘alleggerire’ le giornate dei ragazzi che, segnate dal Covid-19, sono spesso lente, faticose, talvolta noiose. E gli scacchi, in questo contesto, possono essere un’opportunità in più.

