Suora muore a Porano: «Non risulta Covid-19»

Il decesso di una suora 91enne a Porano (Terni), all’interno della Casa di San Bernardino delle suore francescane, ha fatto scattare l’allarme. Ciò in ragione della positività al Covid-19 di una ‘sorella’, ora ricoverata all’ospedale di Foligno. Una situazione monitorata dalla Usl Umbria 2 e che il Comune ha rimarcato nel primo pomeriggio di martedì via social: «Abbiamo contattato questa mattina direttamente l’assessore alla sanità della Regione Umbria per sollecitare l’effettuazione dei tamponi nella Casa di San Bernardino, per il personale e per le stesse suore. Purtroppo nel frattempo si è registrato il decesso di una suora di 91 anni che presentava sintomi febbrili».

Per la Usl Umbria 2 però, si apprende, quella morte non sarebbe allo stato riconducibile al coronavirus: «La suora 91 enne deceduta nella notte a Porano era un soggetto molto fragile, con patologia cronica severa e già seguita da anni dal suo medico di medicina generale. Apparentemente il decesso non è riconducibile a infezione da Covid-19».