Montecastrilli, ‘taglia e cuci’ per tutti

A Montecastrilli il volontariato è di nuovo in prima linea. In questo momento di emergenza sanitaria e di scarsa reperibilità di mascherine, la Pro loco, grazie alla generosa e preziosa collaborazione di alcune donne del paese, ha iniziato l’allestimento di mascherine tipo sanitario, per la successiva distribuzione in forma totalmente gratuita alla popolazione. Seppur non omologati, i prodotti allestiti sono similari ai presidi medici marchiati CE e saranno corredati di istruzioni per la sanificazione e la conservazione.

