Terni, dati migliorano? Controlli più serrati

Prevenire le conseguenze pratiche che il costante miglioramento dei dati sul coronavirus, in Umbria e a Terni, possono causare. Facendo ‘allentare la tensione’ di diversi cittadini, da giorni costretti in casa o quasi. Ma non è certo questo il momento per cantare vittoria, visti i rischi che ancora esistono, reali e seri. A pensarla così è anche il questore di Terni Roberto Massucci che mercoledì ha emesso una speifica ordinanza per aumentare i controlli delle forze dell’ordine sul territorio.

La decisione

«Sono stati rafforzati in maniera significativa – è la nota della questura – i controlli nella provincia di Terni, anche con l’impiego dei nuclei specializzati per il controllo del territorio, con un’ordinanza di servizio del questore. L’esigenza si è posta per evitare che il diffondersi delle tanto attese positive notizie possa pregiudicare il processo di contenimento del virus che si fonda sul rigoroso rispetto delle regole vigenti».