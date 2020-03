Umbria, lieve calo di pazienti in intensiva

Il trend si conferma ‘buono’ per le nuove positività in Umbria. Alle ore 8 di martedì 31 marzo risultano 27 contagi in più – l’incremento è del 2,57%, sotto la media nazionale – rispetto alle 24 ore precedenti: sono 1.078 in totale (l’incremento fra domenica e lunedì era stato di 28 unità, stessa variazione percentuale), con le persone ufficialmente guarite ferme a quota 15. I deceduti sono 37, mentre i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 8.679.

I positivi ed i ricoveri

Sono invece 175 i clinicamente guariti – in attesa dell’esito del doppio tampone – di cui 119 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. Tornando ai pazienti positivi, 35 sono di fuori regione, 813 residenti nella provincia di Perugia e 230 in quella di Terni. Sono ricoverati in 219 (uno in meno rispetto al precedente aggiornamento): 157 residenti nella provincia di Perugia e 51 in quella di Terni, 11 sono di fuori regione. A livello ospedaliero a Perugia i ricoveri sono 75, quindi 57 al ‘Santa Maria’ di Terni, 36 a Città di Castello, 40 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (quattro in meno rispetto alle 24 ore precedenti): 19 nell’ospedale di Perugia, 13 in quello di Terni, 6 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto.

In isolamento

Le persone in osservazione sono 2.679: di queste, 1.941 sono nella provincia di Perugia e 738 in quella di Terni. Sono 4.232 i soggetti usciti dall’isolamento: 3.383 nella provincia di Perugia e 849 nel terna no. «I pazienti clinicamente guariti – ricorda la Regione – sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata».

Porano, ‘focus’ Casa San Bernardino

Particolare attenzione in merito alla situazione della Casa di San Bernardino delle Suore Francescane Missionarie di Maria dopo il caso di positività di una suora ricoverata presso l’Ospedale di Foligno. «La situazione – la nota dell’amministrazione – è costantemente monitorata dalla Usl Umbria 2 di Terni che è intervenuta presso la struttura per effettuare l’ispezione e dare le disposizioni del caso. Il Comune, per mezzo della Protezione civile intercomunale, è intervenuto per garantire tutto il materiale necessario soprattutto al personale infermieristico ed a tutte le altre dipendenti, mascherine, occhiali, camici, saturimetri e recapitando medicinali grazie al gruppo dei volontari. Il sindaco è in contatto costante con la Madre Superiora. Per alcune suore è già stata disposta la quarantena fiduciaria. Per quanto riguarda i dati dei contagiati, allo stato attuale sono 8 di cui 2 in quarantena contumaciale per ordinanza del sindaco e 6 ricoverati nelle strutture ospedaliere. Le persone completamente guarite sono 2».

Spello, le condizioni di Landrini

Il Comune ha aggiornato il quadro legato al sindaco Moreno Landrini, ricoverato all’ospedale di Terni per Covid-19: «Le condizioni di salute del nostro sindaco sono stabili e con lieve miglioramento dei parametri respiratori, la qual cosa ci fa certamente piacere».

Raccolta sfalci e potature a Terni

Il servizio igiene ambientale di Asm Terni comunica «di aver rinforzato il servizio del ritiro del verde domiciliare rendendolo più veloce e capiente. Ciò per adeguarsi alle necessità del periodo particolare che stiamo vivendo, e in considerazione della chiusura del centri di raccolta comunale per le disposizioni di contenimento del Covid-19. Per prendere appuntamento – è l’indicazione di Asm – si prega contattare il numerto verde 800.215501 (da fisso) o lo 0744.300369 (da mobile) digitando l’opzione 122».

Articolo in aggiornamento