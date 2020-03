Ferentillo ‘invasa’ da 1.500 mascherine

di A.T.

1.500 mascherine da distribuire gratuitamente a tutta la popolazione di Ferentillo. L’iniziativa è partita da Bruno Costantini, titolare di un’azienda umbra che si occupa del riciclaggio della plastica, la C.F. «Abbiamo acquistato i presidi da un’azienda che vende materiale sanitario poi ne abbiamo distribuite 300 all’ospedale di Terni e le restanti 1.200 ad una farmacia di Ferentillo», racconta Bruno.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Per tutti

Un’operazione in sinergia con la titolare della farmacia del paese per far sì che le mascherine vengano prelevate con le dovute precauzioni: «Le 1200 consegnate alla farmacia sono distribuite tra i nuclei familiari, 2 ad ognuno, tra i commercianti delle attività rimaste aperte, 4 per loro, ai dipendenti comunali e alle forze dell’ordine» spiega l’imprenditore.

Sinergia

L’idea del benefattore era proprio quella di cercare di aiutare la popolazione sopperendo alla prima fase dell’emergenza attraverso la messa a disposizione di un presidio estremamente prezioso, a volte introvabile altre volte troppo costoso per essere acquistato: «Le persone sono state molto contente – racconta la titolare della farmacia, Elisabetta Cascelli -, è una forma d’incoraggiamento e sostegno alla popolazione. Un’iniziativa fatta in maniera intelligente, coprendo una fascia sociale ampia».

Al ‘sicuro’

La C.F. ha smesso di lavorare solamente venerdì, quando era diventato inutile rimanere in un mercato messo in stand-by: «Prima di chiudere, però, avevamo messo a disposizione di tutti i nostri dipendenti i presidi per tutelarsi insieme all’attuazione delle dovute norme di sicurezza. Dalla giornata di venerdì siamo anche noi a casa» continua Costantini. Un’azione, quella dell’amministratore, che non cadrà facilmente nell’oblio e che, qualora fosse necessario, si spera venga seguita da altri: «Cercheremo di preservare il più a lungo possibile la sicurezza sul territorio» rassicura la Casceelli.