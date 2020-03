Covid-19 Umbria, 197 positivi e 57 ricoveri

Dai dati aggiornati alla mezzanotte di lunedì 16 marzo, 197 persone in Umbria – incremento di 33 unità fra domenica e lunedì – risultano positive al virus Covid-19, mentre 4 pazienti sono guariti e uno è deceduto (IL CORDOGLIO PER LA MORTE DI IVANO PESCARI).

I ricoveri

Dei 197 pazienti, 5 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 129 e 63 in quella di Terni. Sono ricoverati in 57 (3 di questi sono di fuori regione), di cui 36 nell’ospedale di Perugia e 18 in quello di Terni. Dei 57 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Isolamento e tamponi

Le persone in osservazione sono 2.196: di queste 538 sintomatiche (348 in provincia di Perugia e 190 in quella di Terni) e 1.658 asintomatiche (1.200 Perugia e 458 Terni). Nel complesso, entro le ore 24 di lunedì 16 marzo sono stati eseguiti 1.287 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 462 soggetti usciti dall’isolamento di cui 323 nella provincia di Perugia e 139 in quella di Terni.

VIDEO – AL VIA IL PIANO DI DISINFEZIONE A TERNI

Terzo caso a Gubbio

Il sindaco di Gubbio Filippo Maria Stirati ha annunciato con un video la terza positività nel territorio eugubino: «Non ha alcuna attinenza né collegamento con gli altri due registrati. Non presenta condizioni di salute preoccupanti, sapevamo che in questi giorni poteva esserci un’accentuazione», le sue parole rispetto all’aggiornamento.

Aeroporto di Perugia

Con una nota viene reso noto che «è aperto per garantire i servizi minimi essenziali e che sta operando per le assistenze ai voli di emergenza sanitaria che sono richieste in questi giorni. Un protocollo unico nel suo genere rende l’aeroporto operativo in due ore dal suo allertamento. Presso lo scalo opera anche il presidio con sede della Protezione Civile ed il terminal osserva al momento un orario ridotto sino al 25 marzo prossimo venturo».

Sportello bollo auto Regione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus Covid-19, il servizio allo sportello bollo auto della Regione Umbria, operante nei giorni martedì e giovedì dalle 10 alle 12, sarà chiuso al pubblico fino a quando permane lo stato di emergenza. Resta possibile inoltrare le richieste tramite via telefono contattando il numero 0755044512 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; via email all’indirizzo bolloauto@regione.umbria.it e via Pec a direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Confartigianato Perugia

Gli uffici resteranno chiusi fino al 3 aprile. L’associazione resterà attiva attraverso i seguenti recapiti: 075.9977000, info@confartigianatoperugia.com, la pagina Facebook ufficiale e il portale www.confartigianatoimpreseperugia.it

Divisione Pasi Terni

La Divisione di polizia amministrativa, sociale e immigrazione della questura di Terni conunica che «ogni richiedente, compresi coloro che fanno richiesta di appuntamento on-line per la presentazione della domanda di passaporto (agenda on-line) ‘messo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 comma 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato)’ dovrà consegnare al personale addetto un’autodichiarazione comprovante la situazione di improrogabile necessità che ne motiva l’allontanamento dal proprio domicilio».

Aggiornamenti a seguire