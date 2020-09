Tragica scoperta mercoledì mattina in un appartamento di via Montelibretti, a Terni, posto al terzo piano di una palazzina. Un anziano di 72 anni (V.G. le sue iniziali) è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione: l’ipotesi è che sia deceduto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della squadra Volante di Terni per gli accertamenti di rito. Dell’accaduto è stata comunque informata l’autorità giudiziaria.

