Terni: maxi blitz della Finanza per evasione fiscale. Sequestri milionari e decine di indagati in tutta Italia

In aggiornamento

«A partire dalle ore 7 di giovedì mattina, oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del servizio centrale Ico e dei reparti del Corpo sub-delegati, sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360,53 euro». Il provvedimenti è stato «emesso dal Gip del tribunale di Terni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio». A renderlo noto è il comando provinciale di Terni delle Fiamme Gialle, guidato dal colonnello Mauro Marzo. I decreti emessi dal gip sono relativi a sequestri patrimoniali e perquisizioni domiciliari a carico dei 42 indagati. Non risultano invece misure cautelari personali.

I territori coinvolti

«Sono stati individuati e colpiti da provvedimento ablativo – prosegue la nota – complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L’Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro), nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle autorità giudiziarie tramite Eurojust».

Evasione fiscale al centro

«Sotto la costante direzione della procura della Repubblica di Terni – si legge in una nota a firma del procuratore Alberto Liguori – è stata posta in essere una penetrante attività d’indagine volta a disvelare, in Italia ed all’estero, le ingenti disponibilità finanziarie e patrimoniali dei sodalizi indagati che oggi sono oggetto di sequestro. Alla base dell’inchiesta – prosegue – il triste fenomeno dell’evasione fiscale, tema che intacca il principio costituzionaie della solidarietà contributiva».

Conferenza stampa

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa indetta dal procuratore Liguori alle ore 12.30 di giovedì presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni.