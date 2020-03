Covid-19, ospedale Orvieto: 5 posti letto in più

Entro mercoledì l’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto torna a pieno regime. Lo comunica il commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, in seguito ai due casi di positività – uno per contatto indiretto con un operatore sanitario – registrati nei giorni scorsi. «La direzione ha attivato tempestivamente le misure per la tutela della salute e la messa in sicurezza degli utenti ricoverati prevedendone, in 5 giorni, la dimissione a scaglioni prima dei pazienti chirurgici poi di quelli dell’area medica. Contestualmente sono stati effettuati tutti gli interventi di prevenzione sugli operatori individuati, così come da direttive nazionali e regionali». Scattata anche la sanificazione delle zone interessate.

Nuovi posti letto

Attività e funzioni saranno riorganizzate per supportare le aziende ospedaliere di Perugia e Terni con cinque nuovi posti letto e possibilità di assistere casi sospetti: uno per terapia intensiva, dialisi e degenza pediatrica, due per la terapia medica respiratoria. «Saranno mantenute – conclude la Usl – le altre attività mediche e chirurgiche nei reparti, prevendendo una concentrazione temporanea delle attività per liberare risorse, soprattutto infermieristiche, necessarie all’organizzazione dei nuovi spazi e dei posti letto della nuova area di osservazione dei casi sospetti».