Covid, altro decesso a Terni. 395 i positivi

Sale a sette persone, quattro nella provincia di Perugia e tre in quella di Terni, il numero dei deceduti in Umbria in seguito all’infezione prodotta dal virus Covid-19. Ai sei pazienti deceduti, dei quali è stata data comunicazione fino a giovedì 19 marzo, si è aggiunto purtroppo un altro decesso avvenuto all’ospedale di Terni. Si tratta di un uomo di 86 anni di Orvieto, morto nella notte fra giovedì e venerdì dopo un breve ricovero al ‘Santa Maria’.

Pazienti positivi e ricoverati

Dai dati aggiornati alla mezzanotte di giovedì 19 marzo, 395 persone in Umbria risultano positive al virus: 61 in più rispetto a mercoledì ed un incremento inferiore rispetto a quello (87) registrato fra martedì e mercoledì. I guariti al momento restano quattro. Dei 395 pazienti positivi, 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 280 e 97 in quella di Terni. Le persone ricoverate sono 99 (7 di questi sono di fuori regione) di cui 73 nell’ospedale di Perugia e 19 al ‘Santa Maria’ di Terni. Dei 99 ricoverati, 24 sono in terapia intensiva: 13 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Rispetto all’aggiornamento diffuso giovedì, l’incremento di ricoverati è di 9 unità e di pazienti in intensiva di 3 unità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: ECCO COME VA EFFETTUATA

Isolamenti e tamponi

Le persone in osservazione sono 2.566: di queste, 1.847 sono nella provincia di Perugia e 719 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 810 soggetti usciti dall’isolamento di cui 581 nella provincia di Perugia e 229 in quella di Terni Nel complesso entro le ore 24 del 19 marzo, sono stati eseguiti 2.359 tamponi.

La rete per analizzare i tamponi

L’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, rende noto che la Giunta regionale ha approvato un atto che definisce la rete di laboratori per la diagnosi del virus Covid-19 su campioni clinici respiratori. «Visto il carattere diffusivo dell’epidemia ed il consistente numero di soggetti in isolamento fiduciario, con un aumento dei casi positivi – spiega l’assessore Coletto -, per accelerare i tempi della diagnosi, svolta sinora esclusivamente dal laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera di Perugia prescelto come laboratorio di riferimento regionale, abbiamo ritenuto di allargare la rete attraverso una convenzione con l’istituto zooprofilattico delle regioni Umbria e Marche. In Umbria inoltre, l’attività di rilevazione della presenza del virus tramite tampone orofaringeo è svolta anche presso il dipartimento di diagnostica di laboratorio e immunotrasfusionale dell’azienda ospedaliera di Terni».

Mense scolastiche Terni

La direzione servizi educativi e scolastici del Comune di Terni informa le famiglie che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica fornito dal Comune in regime di concessione da Gemos società cooperativa che, «a seguito della sospensione delle attività didattiche, la retta mensile verrà proporzionalmente ridotta con riferimento al numero di settimane di interruzione del servizio. Sarà cura dell’amministrazione comunale effettuare i necessari ricalcoli a favore delle famiglie, le quali saranno opportunamente informate attraverso i canali consueti. Le famiglie, pertanto, non dovranno presentare alcuna richiesta né agli uffici del Comune di Terni né al concessionario del servizio di ristorazione Gemos. Per ulteriori informazioni: mensaterni@gemos.it – 0744.306560 – 0546.600711.

L’appello per gli anziani

«Vogliamo esprimere la nostra profonda preoccupazione – si legge nella lettera a firma Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil – per l’ancora insufficiente adesione della popolazione alle norme previste dal Dpcm 11 marzo 2020». Viene richiesta «l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del suddetto decreto con un allargamento dei controlli che ci appare indispensabile». I sindacati di pensionate e pensionati sottolineano «i gravi risvolti» che l’emergenza sanitaria ha sulla popolazione anziana «sia in termini di malati che, purtroppo, in termini di vittime. Alle nostre iscritte e ai nostri iscritti rinnoviamo l’appello accorato a fare la propria parte: dobbiamo assolutamente attenerci alle indicazioni che sono state fornite in queste ore dalle autorità, anche se richiedono dei sacrifici. Lo dobbiamo a noi stessi, che siamo la parte più esposta della popolazione, e lo dobbiamo a tutto il paese». La missiva è per i prefetti di Perugia e Terni, Claudio Sgaraglia ed Emilio Dario Sensi.

Donazioni all’ospedale di Orvieto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha acquistato e messo a disposizione della struttura ospedaliera di Orvieto un letto per rianimazione, un aspiratore chirurgico da utilizzare per molteplici applicazioni in campo medicale, dall’aspirazione bronchiale a impieghi di sala operatoria, una lavaferri e lavastrumenti chirurgici, un armadio portafarmaci e un evoluto videolaringoscopio per consentire agli operatori di migliorare al massimo il tasso di successo al primo tentativo, minimizzando i casi di danno che possono verificarsi durante l’intubazione. «Un sentito ringraziamento alla Fondazione CRO per questa importante donazione, di grande utilità» giunge dalla direzione strategica della Usl Umbria 2 e dal dottor Pietro Manzi, responsabile della direzione medica ospedaliera. Al ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto sono in arrivo anche dispositivi di protezione individuali, 2.500 mascherine chirurgiche e 100 tute idrorepellenti donate alle strutture complesse di diagnostica per immagini, diretta dal dottor Ugo Ciammella e chirurgia generale, diretta dal dottor Massimo Buononato. «La direzione dell’azienda Usl Umbria 2, la direzione ospedaliera e i due primari ringraziano, per il gesto lodevole, l’enoteca La Loggia srl di Orvieto». Intanto l’azienda sanitaria Umbria 2 ha promosso una raccolta per la gestione dell’emergenza da utilizzare per l’acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla stessa direzione. Tutte le informazioni utili sono pubblicate nel sito web istituzionale (LINK).

Aggiornamenti nel corso della giornata