Covid-19, 334 positivi in Umbria. I ricoverati sono 90, sempre 21 in terapia intensiva

Un aumento di quasi cento contagiati in territorio umbro. La Regione ha comunicato l’aggiornamento alla mezzanotte del 18 marzo per le positività al Covid-19: sono 334 rispetto ai 247 del giorno precedente. Stabili i pazienti guariti (4) e coloro che si trovano in terapia intensiva (21).

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Decessi ed isolamenti

Il numero dei deceduti sale a quattro. Dei 334 positivi 14 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i contagiati sono 236, 84 in quella di Terni. I ricoverati sono 90, di cui 64 nell’ospedale di Perugia e 22 in quello di Terni; di questi 21 sono in terapia intensiva, 10 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2.292, 1.616 nella provincia perugina e 676 in quella ternana. I tamponi eseguiti sono 1.985. In 720 sono usciti dall’isolamento, 550 in provincia di Perugia ed i restanti 170 nel ternano.

Altri due casi a Gubbio: «Troppa gente in giro»

Il sindaco Filippo Mario Stirati ha annunciato ulteriori due casi di Covid-19: «Saliamo a cinque. Dei due nuovi, uno è ricoverato in malattie infettive. Prendiamo atto del dato: mi sento di ribadire che ancora c’è troppa gente in giro, c’è un abuso nella possibilità di movimento»

LA MAPPA DEI CONTAGI IN UMBRIA

TAGLI TRENITALIA CHE COINVOLGONO IL TERRITORIO UMBRO: LO SCHEMA

Fials Umbria

Il segretario regionale della Fials (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) ha mandato una missiva all’assessore Luca Coletto: «Considerate le condizioni di sicurezza e prevenzione in cui versano tutte le aziende dell’Umbria che rischiano di esporre direttamente personale ed utenti a possibile contagio sia rispetto alla mancanza di adeguati presidi di sicurezza ma soprattutto alla messa in essere dei relativi percorsi sanitari e protocolli attuativi tra tutte le aziende, la scrivente viene a richiedere che codesto assessorato metta a disposizione , di ogni singola azienda, personale qualificato ed esperto nei sistemi di prevenzione sanitaria, preferibilmente di provenienza dalla protezione civile o dall’esercito con il compito di un diretto supporto alle direzioni generali».

Ancora sanificazioni a Terni: polizia di Stato

Dopo il primo passaggio negli uffici comunali, il gruppo di lavoro guidato da Cristiano Romiti si è attivato giovedì mattina – sempre a titolo gratuito – per la sanificazione delle auto della questura di Terni, polizia di Stato e Stradale.