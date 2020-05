Covid Umbria, secondo giorno a ‘zero contagi’ ma due decessi

Secondo giorno – quello compreso fra le ore 8 di domenica 3 e lunedì 4 maggio – senza contagi da Covid-19 in Umbria. Pochi comunque i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 271 per un totale di 39.094. La domenica ha certamente influito.

Altri due decessi

Così restano 1.394 i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, numero che comprende decessi e guarigioni. Gli attuali positivi, invece, scendono a 230 unità (-6): conseguenza delle 4 guarigioni (totale 1.094) e dei 2 decessi – il totale delle morti legate al Covid in Umbria sale a 70 – accaduti nelle ultime 24 ore. Uno di questo è avvenuto all’ospedale di Pantalla.

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 8 di lunedì 4 maggio le persone ricoverate in Umbria e positive al Covid-19 sono 69 (-2), 13 delle quali in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 747 (-43) mentre alla stessa data risultano 16.156 persone (+56) uscite dalla ‘misura’.

